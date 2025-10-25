عذبها حتى الموت.. القبض على زوج قتل شريكة حياته بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

تمكّنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية من القبض على المتهم الذي تعمّد تعذيب زوجته حتى تسبب في وفاتها بمنطقة السيوف شماعة.

كان قسم شرطة الرمل ثان قد تلقّى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها، وانتقل ضباط القسم إلى موقع البلاغ.

وتبيّن أن الجثة تعود للمدعوة "س.م.م" (42 عامًا)، ربة منزل، مسجاة على سرير غرفة النوم، وترتدي كامل ملابسها، فيما اتهم شقيقها زوجها "أ.م.ع" (46 عامًا، عاطل) بالتسبب في وفاتها.

وأشار شقيق المجني عليها إلى وجود خلافات زوجية دائمة بين الطرفين، وكان الزوج يعتدي عليها بالضرب بشكل مستمر. وأضاف أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من الزوج بعد صلاة الجمعة يُبلغه بأن شقيقته في حالة إعياء شديد، وعند وصوله إلى الشقة فوجئ بها جثة هامدة تحمل إصابات متعددة، بينما كان الزوج قد فرّ من الشقة.

وبمناظرة الجثة، وُجدت بها آثار تعذيب متعددة في أماكن متفرقة من الجسم، بعضها باستخدام آلة حادة، بالإضافة إلى إصابات بفروة الرأس وآثار حروق يُرجَّح أنها بسبب أعقاب سجائر.

جرى التحفظ على بعض الأدوات التي يُرجَّح أن المتهم استخدمها في الاعتداء على زوجته، وأكد الجيران والشهود تعدي الزوج عليها أكثر من مرة نتيجة خلافات بينهما.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الزوج الهارب. كما قررت النيابة العامة ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات لكشف غموض الواقعة.