بالصور- وزير الزراعة ونائب المحافظ يتفقدان أجنحة معرض "EGY AGRI"

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

افتتح علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، واللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي، نائب المحافظ، اليوم السبت، فعاليات معرض الوادي الجديد الزراعي "EGY AGRI" في نسخته الثانية، بأرض المعارض بمدينة الخارجة، بحضور عدد من المحافظين ونوابهم ورؤساء الهيئات العامة والسفراء.

وتفقد الوزراء أجنحة المعرض، التي شهدت إقبالًا واسعًا هذا العام بمشاركة 110 عارضين يمثلون قطاعات الإنتاج الزراعي، والتصنيع، والطاقة المتجددة، والحرف اليدوية، والبيئة.

وأكد الوزراء خلال جولتهم أن المعرض يمثل منصة حيوية لتعزيز الأجندة الوطنية للتنمية الزراعية، مشددين على أن التنوع الكبير في المعروضات، خاصة في مجالات الري الذكي والطاقة المتجددة وتطوير سلالات التمور والنباتات العطرية، يعكس التزام الدولة بتبني التقنيات الحديثة لدعم المزارعين والمستثمرين.

كما أكدوا أهمية المعرض كآلية متطورة وفعّالة لزيادة نمو سوق المكونات الغذائية والحبوب وتوفير فرص التصدير، بهدف تعزيز مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد القومي.

ومن جانبه، وجه اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، خالص الشكر والتقدير لجميع الحضور والمشاركين، وعلى رأسهم الوزراء والمحافظين، لحرصهم على المشاركة الفعالة، مؤكدًا أن هذا التضافر يعكس حجم التعاون وتوحيد الرؤى نحو تحقيق الأهداف التنموية الطموحة للمحافظة، بالإضافة إلى أهمية الندوات العلمية وورش العمل التي تقام على هامش المعرض لخدمة الباحثين والمنتجين.