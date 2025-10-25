"سكن دائم".. مرشحان بالبرلمان يقدمان الدعم للمُسن المعتدى عليه بالسويس

السويس - حسام الدين أحمد:

أعلن مرشح بانتخابات النواب بدائرة السويس، المنتمي لأحد الأحزاب الكبرى، عن توفير شقة سكنية للمُسن غريب مبارك، الذي تعرض للاعتداء من قبل جاره صاحب العقار.

وأشار المرشح البرلماني إلى أنه سيتولى دفع إيجار الشقة ليقيم فيها المسن وزوجته مدى الحياة.

وفي سياق متصل، أعلن مرشح برلماني آخر، ينتمي أيضًا لأحد الأحزاب الكبرى، أن أمانة حزبه في السويس تبحث حالة المسن غريب لتقديم الدعم اللازم له.