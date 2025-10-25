محامو مصر يتضامنون مع مُسن السويس المعتدى عليه (فيديو وصور)

السويس - حسام الدين أحمد:

أكد عمرو الخشاب، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أن وفدًا من المحامين من القاهرة والمحافظات الأخرى، وعلى رأسهم أشرف فاروق، نقيب محامي السويس، حضروا إلى المحافظة للتضامن مع غريب مبارك، المسن المعتدى عليه من جاره مالك العقار، لإرغامه على إخلاء الشقة التي استأجرها بعقد إيجار قديم.

وأضاف "الخشاب" في بث مباشر لموقع "مصراوي"، أن الصفعة التي تلقاها المواطن المسن أمس، هي صفعة في جبين المصريين والوطن العربي، مشددًا على أن حضور جموع المحامين للتضامن معه، وقبّلوا رأسه، يؤكد أن رد حقه واجب عليهم.

وأشار عضو مجلس النقابة إلى أن محاميين اثنين أصول في القضية، هما محمد بيومي وأحمد أبو القاسم، يتابعان التحقيقات، بالإضافة إلى عدد كبير من المحامين المتضامنين الذين أكدوا حضورهم لدعم هذا الرجل.

وشدد "الخشاب" على أن نقابة المحامين لن تترك هذه الصفعة تمر مرور الكرام، وأن جميعهم يقفون خلف المواطن المصري، مؤكدًا أن الصفعة، بفضل التضامن الشعبي، تحولت إلى وسام على رأسه وجبينه وشرف له.