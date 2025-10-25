بالأسماء.. 13 مصابًا في حادث تصادم سيارة ملاكي بأجرة بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصيب 13 شخصًا، اليوم السبت، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى أجرة على طريق كفر الشيخ – بيلا أمام قرية كفر دخميس، ضمن نطاق مركز كفر الشيخ.

تلقت غرفة العمليات ومركز السيطرة بديوان عام محافظة كفر الشيخ إخطارًا بالحادث ووجود مصابين.

انتقلت 10 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، ونُقل المصابون إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي الإسعافات اللازمة، ووجه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بتقديم كافة أوجه الدعم الطبي للمصابين.

وأوضحت سجلات المستشفى أن جميع المصابين يقيمون بمركز الحامول، وتراوحت إصاباتهم بين جروح وسحجات وكدمات في مختلف أنحاء الجسم، وهم : "محمد.ا.ر"، 18عامًا، و"السيد.أ.م"، 21 عامًا، و"أحمد.ا.ع"،21 عامًا، و"عبد القادر.ك.ع"، 29 عامًا، و"حسن.م.إ"، 46 عامًا، و"مريم.ع.ا"، 19 عامًا.

كما أصيب "محمود.ح.ا"، 20 عامًا، و"شربات.ف.ح"، 35 عامًا، و"ميرنا.خ."، 30 عامًا، و"حنان.إ.أ"، 35 عامًا، و"عفاف.إ.أ"، 40 عامًا، و"أحمد.أ"، 27 عامًا، و"خالد.ا.ع"، 40 عامًا، وجميعهم يقيمون بمركز ومدينة الحامول.