محافظ سوهاج يشارك في معرض "إيجي أجري 2" بالوادي الجديد (صور)

سوهاج - عمار عبدالواحد:

شارك اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، في فعاليات المعرض الزراعي الثاني “EGY AGRI”، الذي تستضيفه محافظة الوادي الجديد على أرض المعارض بمدينة الخارجة خلال الفترة من 25 إلى 26 أكتوبر الجاري، تحت رعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

جاء ذلك بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وعدد من المحافظين والسفراء وممثلي الدول الشقيقة ورؤساء الهيئات والمراكز البحثية وشركات الاستثمار الزراعي.

وأكد محافظ سوهاج على أهمية المشاركة في مثل هذه الفعاليات التي تسهم في تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين المحافظات، والتعريف بالمقومات الزراعية التي تزخر بها محافظة سوهاج، مشيرًا إلى أن المعرض يُعد فرصة مميزة لعرض أحدث التقنيات في مجالات الزراعة والري الحديث والتصنيع الزراعي، ودعم توجهات الدولة نحو تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

وأوضح "سراج" أن محافظة سوهاج تمتلك فرصًا واعدة في الاستثمار الزراعي، خاصة في مجالات الاستصلاح الزراعي والتصنيع الغذائي، مؤكدًا حرص المحافظة على الاستفادة من التجارب المعروضة بالمعرض لتعزيز المشروعات الزراعية والإنتاجية بسوهاج.