إعلان

السيطرة على حريق في شقة بعقار على كورنيش الإسكندرية

كتب : محمد البدري

12:15 ص 25/10/2025

حريق - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق محدود نشب، مساء اليوم الجمعة، بشقة سكنية بعقار على كورنيش الإسكندرية، وذلك دون حدوث أي إصابات.

تلقى قسم شرطة الرمل أول إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد نشوب حريق بعمارة بمنطقة ثروت، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص نشوب حريق بشقة سكنية بالعقار المشار إليه، ما أسفر عن التهام بعض محتوياتها، وذلك دون حدوث أي إصابات.

وأخمدت الحماية المدنية الحريق ومنعت امتداد النيران إلى الشقق المجاورة وأجرت أعمال تبريد.

تحرر المحضر اللازم بقسم شرطة الرمل أول بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قوات الحماية المدنية حريق شقة سكنية كورنيش الإسكندرية قسم شرطة الرمل أول النيابة العامة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

كيف يضمن البنتاجون قانونية عملياته في الكاريبي؟ المتحدث الرسمي يجيب لـ"مصراوي"
بين صعود وهبوط.. أسعار الذهب تخسر نحو 220 جنيها خلال أسبوع
متحدث باسم الخارجية الألمانية يكشف لمصراوي موقف برلين من مفاوضات سد النهضة