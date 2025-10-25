السيطرة على حريق في شقة بعقار على كورنيش الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق محدود نشب، مساء اليوم الجمعة، بشقة سكنية بعقار على كورنيش الإسكندرية، وذلك دون حدوث أي إصابات.

تلقى قسم شرطة الرمل أول إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد نشوب حريق بعمارة بمنطقة ثروت، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص نشوب حريق بشقة سكنية بالعقار المشار إليه، ما أسفر عن التهام بعض محتوياتها، وذلك دون حدوث أي إصابات.

وأخمدت الحماية المدنية الحريق ومنعت امتداد النيران إلى الشقق المجاورة وأجرت أعمال تبريد.

تحرر المحضر اللازم بقسم شرطة الرمل أول بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.