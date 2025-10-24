إعلان

ولد وبنت.. مصرع طفلين شقيقين دهسهما قطار أثناء عبور مزلقان بأسوان

كتب : إيهاب عمران

11:38 م 24/10/2025

إسعاف أرشيفية

أسوان - إيهاب عمران:

لقي طفلان شقيقان مصرعهما اليوم الجمعة، دهسهما قطار أثناء عبورهما مزلقان السكة الحديد في نجع العجباب بقرية أبو الريش، التابعة لمركز أسوان.

وتلقى اللواء عبدالله عصر، مدير أمن أسوان، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أسوان، يفيد بوفاة طفلين شقيقين بعد أن صدمهما قطار متجه إلى أسوان أثناء عبورهما مزلقان قرية العجباب بأبو الريش.

وبانتقال قوات الأمن إلى موقع الحادث، تبيّن أن الطفلين هما: "سفيان عبد الله حسن" (14 عاماً) وشقيقته "جودي" (12 عاماً).

جرى نقل الجثتين إلى مشرحة أسوان العمومية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





