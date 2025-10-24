خالد العناني: نجاحي يعكس منظومة العمل الجماعي

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

قال الدكتور خالد العناني، المرشح المُنتخب لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، إن منظمة اليونسكو تأسست عقب الحرب العالمية الثانية بهدف ترسيخ السلام بين الشعوب، بعد أن تبين أن الاتفاقيات السياسية والاقتصادية توحد الحكومات لكنها لا تكفي لتوحيد الشعوب، ومن هنا جاءت أهمية دور اليونسكو في تعزيز التربية والتعليم والثقافة كركائز للتقارب الإنساني.

جاء ذلك خلال تكريمه من المجلس الأعلى للجامعات المنعقد في جامعة الإسكندرية بحضور كل من الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف العناني أن منظمة اليونسكو تعمل على ترسيخ مكانة التعليم والعلوم، ودعم الحق في التعليم، ومحو الأمية، والتعلم مدى الحياة، والاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وغيرها من مجالات اهتمام المنظمة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية المصرية ومنظمة اليونسكو في مختلف المجالات وخاصة في التعليم والثقافة والعلوم.

وأكد أنه سيعمل على دعم جهود المنظمة خلال الفترة القادمة، موجهًا الشكر والتقدير لكل من سانده في رحلة ترشحه لهذا المنصب الدولي الرفيع، وكذلك الدعم الكبير الذي قدمته الدولة المصرية بكافة أجهزتها، منوها أن نجاحه يعكس نجاح منظومة العمل الجامعي التي حظيت بدعم غير مسبوق من رئيس الجمهورية.