"خلص عليها قدام الناس".. تفاصيل مقتل سيدة على يد طليقها بشبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية تفاصيل جريمة قتل مروّعة شهدتها منطقة الكابلات بشبرا الخيمة، حيث أقدم عاطل على قتل طليقته طعنًا بسلاح أبيض أمام أحد المطاعم، ما تسبب في حالة من الذعر بين الأهالي والمارة.

وأظهرت تحريات رجال الأمن أن المجني عليها تُدعى نادية، تبلغ من العمر 39 عامًا، وتقيم في المنطقة نفسها، وكانت معروفة بحسن سيرتها واجتهادها في تربية أبنائها بعد انفصالها عن زوجها. إلا أن الخلافات بينهما استمرت بسبب قضايا النفقة، ما زاد من حدة التوتر بينهما.

وخلال لقائهما صباح يوم الواقعة أمام أحد المطاعم، نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، أخرج خلالها المتهم سكينًا وطعنها في الرقبة، ما أدى إلى وفاتها على الفور وسط ذهول المارة.

تلقى اللواء محمد السيد، مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارًا من اللواء وائل متولي، رئيس مباحث المديرية، والمقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بوقوع جريمة قتل في المنطقة.

وانتقلت قوة من مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وتم نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة، فيما نجحت المباحث في ضبط المتهم والسلاح المستخدم.

وبمواجهته، اعترف المتهم تفصيليًا بارتكاب الجريمة بدافع الغضب نتيجة الخلافات المستمرة مع طليقته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.