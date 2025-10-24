الكشف والعلاج مجانًا.. إطلاق قافلة طبية بمدينة نويبع ظهر اليوم

تُطلق مديرية الصحة بجنوب سيناء، ظهر اليوم الجمعة، قافلة طبية مجانية بمدينة نويبع، لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالمجان، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وتحت إشراف الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وقال اللواء عبدالرحمن بهاء الدين، رئيس مدينة نويبع، إن القافلة ستبدأ عملها في الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم بمركز شباب المدينة، تحت رعاية مجلس المدينة، مؤكدًا أن هذه القافلة تمثل بداية لإطلاق عدد من القوافل الطبية الأخرى بشكل دوري في مختلف المناطق.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن القافلة تضم خمسة تخصصات طبية هي: العظام، القلب، الصدر، الأسنان، والتغذية، مشيرًا إلى أنه سيتم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج مجانًا، داعيًا المواطنين إلى الاستفادة من وجود القافلة وتحقيق أعلى نسبة من الفحوصات والعلاج، في إطار حرص الدولة على الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لأبناء جنوب سيناء.

وأضاف رئيس المدينة أنه جرى التنسيق مع وكيل وزارة الصحة لإعداد القافلة وتوفير جميع التخصصات والأدوية اللازمة، إلى جانب إعلام المواطنين من قاطني الوديان والتجمعات البدوية والقرى التابعة بمواعيد القافلة، لضمان تحقيق الاستفادة القصوى منها والوصول بالخدمات الطبية إلى المناطق الأكثر احتياجًا.