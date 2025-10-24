"بسبب القروض".. شاب ينهي حياته في المنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:

أقدم شاب يدعى "أحمد.م" على إنهاء حياته شنقًا، الخميس، داخل منزله في قرية سلامون قبلي بمركز الشهداء في محافظة المنوفية.

بحسب شهادات الأهالي، كان الشاب المتوفي يمر بأزمة مالية دفعته للحصول على قروض، إلا أنه تعثر في سدادها، مما دفعه لاتخاذ قراره المأساوي.

فوجئت أسرة الشاب بالعثور على جثمانه معلقًا بحبل في سقف غرفته. ورغم محاولاتهم لنقله سريعًا إلى مستشفى الشهداء المركزي، أكد الأطباء وفاته بعد فشل محاولات إنقاذه.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، لتلقي الاستفسارات ومساندة من لديهم رغبة في الانتحار، عبر الأرقام: 08008880700 أو 0220816831.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خطًا ساخنًا على رقم: 20818102. وتؤكد دار الإفتاء المصرية أن الانتحار من الكبائر، وتشدد على أن من يقدم عليه ليس بكافر، وتدعو إلى التعامل معه كمرض نفسي يمكن علاجه عبر المتخصصين، مع عدم تبرير الفعل أو التعاطف معه بشكل يقلل من خطورته.