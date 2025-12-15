المنوفية - أحمد الباهي:

شهدت قرية الخضرة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية انهيار منزل من الطوب اللبن مكوَّن من طابقين، عقب موجة الأمطار التي ضربت المحافظة، ما أثار حالة من الفزع بين الأهالي، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

وبحسب الأهالي، وقع الانهيار بشكل مفاجئ، ما دفع سكان المنازل المجاورة إلى الخروج إلى الشوارع خشية امتداد الأضرار، في حين لم يكن بالمنزل أي أشخاص وقت الحادث.

وفي واقعة أخرى، انهار منزل قديم ومهجور من الطوب اللبن بقرية بي العرب التابعة لمركز الباجور أيضًا، دون وقوع إصابات، إلا أن الانهيار أسفر عن سقوط كتل من الطوب وإثارة الأتربة، ما أدى إلى غلق الشارع أمام حركة المواطنين.

وقال منصور الأشوح، أحد جيران المنزل المنهار، إنه حاول التواصل أكثر من مرة مع مجلس مدينة الباجور لإبلاغهم بوجود منزل آيل للسقوط ويُشكّل خطورة على المارة، إلا أنه لم يتلقَّ أي استجابة، مشيرًا إلى أن الانهيار أدى إلى تكدس نواتج الهدم بالشارع، مطالبًا بتدخل سريع من رئاسة المدينة لرفع المخلفات وإعادة فتح الطريق.

وفي سياق متصل، كانت قرية جريس التابعة لمركز أشمون قد شهدت خلال الأيام الماضية انهيار 8 منازل، حيث صدر قرار بإزالة 6 منازل وترميم منزلين، وفقًا للتقرير المبدئي الذي أشار إلى الاشتباه في تسريب مياه كسبب رئيسي لتلك الانهيارات، مع استمرار الجهات المختصة في فحص الواقعة وإعداد التقرير النهائي.