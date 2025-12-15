"ستاربكس" تطرح مشروبًا جديدًا يحمل اسم ولي العهد السعودي.. تفاصيل

وكالات

ورد اسم ستاربكس ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 بوصفها شريكاً استثمارياً، كما نالت تكريماً من وزارة الثقافة السعودية تقديراً لمشاركتها في فعاليات عام القهوة السعودية 2022.

وأعلنت ستاربكس طرح مشروب جديد في فروعها داخل المملكة يحمل اسم محمد بن سلمان، مستوحى من تفضيلات ولي العهد، ويتكوّن من شوكولاتة ساخنة مضاف إليها إسبريسو منزوع الكافيين.

وسرعان ما أصبح المشروب محل تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول الزبائن صوره وشاركوا آراءهم وتجاربهم في مختلف مناطق المملكة، معبرين عن حماسهم لتذوقه.

من جانبها، أفادت الشركة بأن إطلاق هذا المشروب يأتي في إطار دعم المحتوى المحلي وتعزيز الهوية الثقافية ضمن قائمتها، بما ينسجم مع النمو المتسارع في قطاع الأغذية والمشروبات داخل البلاد.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تواجه فيه ستاربكس ضغوطاً على أدائها المالي، في ظل حملة مقاطعة واسعة منذ اندلاع الحرب في غزة، على خلفية اتهامات بدعم الجيش الإسرائيلي، ما انعكس على تراجع الإقبال على فروعها عالمياً بنسبة 8 %، وانخفاض أرباحها التشغيلية بنسبة 22 في المئة، إلى جانب تسريح أكثر من ألف موظف خلال فبراير الماضي.

وعلى الرغم من الحضور القوي للشركة في العاصمة الرياض، وورود اسمها في رؤية السعودية 2030 كشريك استثماري، إضافة إلى تكريمها من وزارة الثقافة، فإن صندوق الاستثمارات العامة السعودي خفّض حصته في أسهم ستاربكس خلال أواخر عامي 2024 و2025.

وكان ولي العهد السعودي قد زار أحد فروع ستاربكس في مدينة نيويورك عام 2018 خلال زيارته إلى الولايات المتحدة، في صورة اعتُبرت حينها واحدة من أبرز الحملات الترويجية غير المباشرة للعلامة في منطقة الشرق الأوسط.