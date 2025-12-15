إعلان

ضبط شخص ينتحل صفة طبيب ويدير مركزًا طبيًا غير مرخص ببني سويف (صور)

كتب : حمدي سليمان

04:29 م 15/12/2025

نفذت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة ببني سويف، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، حملة تفتيشية على عدد من المنشآت الطبية الخاصة بالمحافظة.

أسفرت الحملة، التي قادها أحمد مصطفى دهشان رئيس الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك، وبحضور الدكتور أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر، عن ضبط شخص ينتحل صفة طبيب ويدير مركزًا طبيًا غير مرخص.

وتبين أن المركز كان يزاول أنشطة طبية بالمخالفة للقانون، شملت إجراء جلسات الحجامة، والعلاج بالطب العربي، والتقويم الحركي، وسم النحل، دون الحصول على التراخيص اللازمة أو استيفاء الاشتراطات الصحية المطلوبة.

وجرى التحفظ على الأدوات المستخدمة داخل المركز، والتي تضمنت كاسات حجامة وجهاز شفط، مع تحرير محضر رسمي بالواقعة تمهيدًا لإحالة المتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بني سويف المنشآت الطبية جهاز حماية المستهلك

