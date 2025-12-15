بالصور.. "قطار الشباب" يعيد اكتشاف سحر أسوان وينعش السياحة الداخلية

أمطار غزيرة وإنذارات قديمة.. انهيار منزلين من الطوب اللبن في المنوفية (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

تتواصل فعاليات رحلات قطار الشباب للأسبوع الثاني على التوالي، الذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة، حيث انطلق أول أفواجه يوم الجمعة 5 ديسمبر.

ويأتي ذلك ضمن برنامج "اعرف بلدك" الهادف إلى تنشيط السياحة الداخلية وزيارة المعالم السياحية والأثرية بمدينتي الأقصر وأسوان، بمشاركة 500 شاب وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية.

وقالت رضا سفينة، المشرف العام على الإدارة المركزية لتنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة، إن رحلات قطار الشباب تأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز وعي الشباب بتاريخ مصر وحضارتها العريقة، وإتاحة الفرصة أمامهم لزيارة المشروعات القومية والمعالم السياحية والأثرية، بما يسهم في تنمية روح الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية.

وأضافت رضا سفينة أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتمامًا كبيرًا ببرامج السياحة الشبابية التي تجمع بين الترفيه والمعرفة، وتعمل على إكساب الشباب خبرات ثقافية وتاريخية متنوعة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري.

من جانبها، أوضحت أفراح سيد، وكيلة مديرية الشباب والرياضة بأسوان، أن رحلات قطار الشباب تهدف إلى تعزيز روح الانتماء الوطني لدى الشباب من خلال اكتشاف جمال مصر وتاريخها العريق، عبر زيارة مدن مثل الأقصر، المعروفة بمعابدها ومقابرها الفرعونية، وأسوان بمعابدها ومتاحفها وجمالها الطبيعي ومعالمها السياحية الفريدة، بما يمثل مشاركة فعالة في تنشيط السياحة الداخلية.

وأضافت أفراح سيد أنه يتم إعداد برنامج خاص للزيارات يشمل معابد فيلة، والسد العالي، وجزيرة النباتات، والقرية النوبية صباحًا، بالإضافة إلى زيارة متحف النيل ومتحف النوبة، وجولة حرة بالسوق السياحي ليلًا.

وأشارت وكيلة مديرية الشباب والرياضة إلى أن كل فوج يرافقه 3 مشرفين من مديرية الشباب والرياضة بأسوان، إلى جانب المشرفين القادمين مع الأفواج من وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة.