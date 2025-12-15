المنيا – جمال محمد:

تقدم مرشحان عن الدائرة الأولى بمحافظة المنيا (بندر ومركز المنيا والمنيا الجديدة) بتظلمين رسميين إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات، على خلفية ما وصفاه بوجود أخطاء في عمليات الحصر العددي وتجميع الأصوات بعدد من اللجان الانتخابية، مؤكدين استعدادهما للتقدم بطعون جديدة أمام الهيئة العامة للانتخابات عقب إعلان النتائج النهائية، المقرر يوم الخميس المقبل.

وقال المرشح خالد محمد حسن لـ مصراوي، إنه تقدم بتظلم مدعم بمستندات وأدلة تفيد بوجود أخطاء في عمليات الحصر العددي داخل نحو 12 لجنة انتخابية، مؤكدًا أن تلك الأخطاء كفيلة بتغيير النتيجة النهائية للانتخابات بشكل كامل.

وأوضح حسن أنه جرى رصد محاضر فرز ببعض اللجان خلت من التجميع النهائي لإجمالي أعداد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، أو الأعداد الصحيحة والباطلة، مشيرًا إلى أن قسمة الأرقام الواردة في المحاضر أظهرت «كسورًا حسابية» لا تتوافق مع الأصول الرقمية الصحيحة، وهو ما يؤكد – بحسب قوله – وجود خلل واضح في عمليات التجميع والحصر.

كما أعرب المرشح عن استنكاره لنتائج لجنة صفط الغربية، وقال إن 17 مرشحا بينهم 3 أقباط حصلوا على صفر أصوات رغم أن اللجنة تضم كتلة تصويتية قبطية كبيرة، إلى جانب 14 مرشحًا آخرين لم يحصلوا على أي أصوات.

وقال المرشح عمرو طه، مرشح حزب حماة وطن، إنه تقدم هو الآخر بتظلم رسمي، أشار خلاله إلى وجود تضارب واضح في لجنة رقم 17 بقرية دير عطية، حيث لم يتطابق عدد بطاقات الاقتراع مع النتائج النهائية المعلنة، فضلًا عن وجود أخطاء بين الأعداد الصحيحة والباطلة داخل اللجنة نفسها.

وأضاف طه أنه رصد كذلك مخالفات في اللجنة رقم 67 بقرية صفط الغربية، حيث لم يتم فرز الأصوات – بحسب قوله – وجرى توزيعها بشكل عشوائي دون توضيح عدد من أدلوا بأصواتهم، بالإضافة إلى رصد وقائع يُشتبه في كونها رشاوى مالية بمحيط لجان رقم 16 بقرية بني محمد سلطان، ولجان أرقام (48 – 49 – 50)، فضلًا عن لجان بقرية طهنشا.

يُذكر أن محافظة المنيا كانت قد شهدت إعادة الانتخابات في خمس دوائر انتخابية، عقب إلغاء نتائجها في وقت سابق بسبب الطعون المقدمة بشأنها.