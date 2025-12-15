"عذبتها بحزام جلد".. المشدد 7 سنوات لسيدة قتلت طفلة ترعاها بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لسيدة، وألزمتها بالمصاريف الجنائية، بعد إدانتها بقتل طفلة تحت رعايتها إثر تعذيبها بحزام جلدي داخل مسكنها بدائرة قسم شرطة العطارين.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال جمعة قطب عقرب، وعضوية المستشارين أيمن مصطفى الصحن وأحمد محمد أحمد عثمان، وبسكرتارية كريم الجنادي.

وتعود وقائع القضية رقم 7220 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة العطارين، إلى تلقي الأجهزة الأمنية إخطارًا بوصول طفلة إلى إحدى المستشفيات في حالة حرجة، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة متأثرة بالإصابات التي لحقت بها داخل مسكنها.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة، والتي كانت تتولى رعاية الطفلة، نقلتها إلى المستشفى وهي في حالة توقف تام لعضلة القلب، وبفحص الجثمان تبين وجود إصابات ظاهرية متفرقة بأنحاء الجسد نتيجة التعرض للضرب باستخدام حزام جلدي.

وثبت من التحقيقات أن المتهمة اعتادت التعدي على الطفلة منذ إقامتها لديها، وفي يوم الواقعة كثفت الاعتداء عليها، ما أدى إلى إصابتها إصابات بالغة أودت بحياتها قبل وصولها إلى المستشفى.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، باشرت النيابة العامة التحقيق، وقررت إحالة المتهمة إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها النهائي.