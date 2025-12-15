إعلان

لبحث الخطوط الحمراء بسوريا.. نتنياهو يلتقي المبعوث الأمريكي توم براك

كتب : مصراوي

04:15 م 15/12/2025

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي

وكالات

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن رئيس الوزراء التقى مع المبعوث الأمريكي الخاص توم براك في مكتب الأول بالقدس المحتلة.

وحضر الاجتماع وزير الخارجية الإسرائيلي، والقائم بأعمال مستشار الأمن القومي، وسكرتير نتنياهو العسكري، والسفير الأمريكي لدى إسرائيل وسفير الأخيرة لدى الولايات المتحدة.

ووصل سفير الولايات المتحدة لدى تركيا والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا ولبنان، توم براك، إسرائيل اليوم الاثنين.

ومساء أمس الأحد، أفادت تقارير إخبارية عبرية، بأن المبعوث الأمريكي توم براك سيحدد في اجتماعه الاثنين مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خطوطًا حمراء بشأن النشاط الإسرائيلي في سوريا.

ووفقًا لتقرير نشرته قناة i24news العبرية، فإن الإدارة الأمريكية تخشى من أن تؤدي كثرة العمليات الإسرائيلية إلى انهيار النظام الجديد في سوريا، بالإضافة إلى رغبتها في التوصل إلى اتفاق أمني بين تل أبيب ودمشق.

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي توم براك القدس

