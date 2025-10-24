إعلان

7 مصابين في تصادم ميكروباص وعربة كارو ببني سويف

كتب : مصراوي

01:45 ص 24/10/2025

أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب 7 أشخاص، اليوم، بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وعربة كارو، أعلى كوبري قرية الشراهنة بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف.

وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع الحادث، ووجهت بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ لنقل المصابين.

وتبين من المعاينة إصابة كل من: بسمة ح. ع، 50 عامًا، بكسر في الفخذ الأيسر، ونوارة س. ع، 40 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج، ومكة ح. ش، 10 أعوام، بكسر مضاعف في قصبة القدم اليمنى، وصابر ا. س، 40 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج.

كما أُصيب كل من حسين ش. أ، 35 عامًا، وشهد خ. ص، 23 عامًا، وداليا م. ع، 23 عامًا، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وجرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق متابعة الإجراءات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث بني سويف تصادم ميكروباص أخبار بني سويف

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

اعترافات جديدة في تحقيقات "جريمة المنشار": أبويا مالوش ذنب وده اللي حصل
الوطنية للانتخابات تعلن رسميًا أسماء مرشحين "القاهرة" بنظام الفردي (كشف أسماء)