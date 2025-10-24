7 مصابين في تصادم ميكروباص وعربة كارو ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب 7 أشخاص، اليوم، بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وعربة كارو، أعلى كوبري قرية الشراهنة بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف.

وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع الحادث، ووجهت بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ لنقل المصابين.

وتبين من المعاينة إصابة كل من: بسمة ح. ع، 50 عامًا، بكسر في الفخذ الأيسر، ونوارة س. ع، 40 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج، ومكة ح. ش، 10 أعوام، بكسر مضاعف في قصبة القدم اليمنى، وصابر ا. س، 40 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج.

كما أُصيب كل من حسين ش. أ، 35 عامًا، وشهد خ. ص، 23 عامًا، وداليا م. ع، 23 عامًا، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وجرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق متابعة الإجراءات.