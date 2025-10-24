بحضور وزير الرياضة.. السويس تخلّد ذكرى لاعب الكاراتيه الراحل يوسف أحمد

السويس - حسام الدين أحمد:

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، اليوم الخميس، صالة الفنون القتالية وملعبًا خماسيًا جديدًا بمركز شباب فيصل، حيث تم إطلاق اسم لاعب الكاراتيه الراحل يوسف أحمد مصطفى على الصالة الجديدة تخليدًا لذكراه.

وشهد الوزير والمحافظ انطلاق البطولة الأولى للكاراتيه التي تحمل اسم اللاعب الراحل، والتي بدأت بالوقوف دقيقة حداد على روحه، بحضور والديه وقيادات مديرية الشباب والرياضة.

وخلال الافتتاح، أعرب والد البطل الراحل عن شكره للوزير على دعمه، مؤكدًا أنه يتخذ كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بواقعة وفاة نجله.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أنه وجه بمراجعة الإجراءات الإدارية الخاصة بالواقعة، مشيرًا إلى أن افتتاح الصالة يأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير البنية التحتية بمراكز الشباب.

وأعرب اللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، عن تقديره لجهود الوزارة، مؤكدًا أن إطلاق اسم الراحل على الصالة يحمل رسالة وفاء وتقدير لأحد أبناء السويس المخلصين، الذين كانوا نموذجًا في الأخلاق والروح الرياضية.

يُذكر أن لاعب الكاراتيه يوسف أحمد مصطفى، لاعب مركز شباب فيصل، توفي في 21 مارس الماضي، بعد 41 يومًا من إصابته في مباراة ببطولة الجمهورية للكاراتيه تحت 17 عامًا، والتي دخل على إثرها في غيبوبة حتى وفاته.