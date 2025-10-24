من الشجار إلى الأكل.. اعترافات كاملة لمرتكب "جريمة المنشار" بالإسماعيلية

المنوفية - أحمد الباهي:

أُصيب شخصان، مساء الخميس، في تصادم بين دراجتين ناريتين أعلى كوبري الباجور في محافظة المنوفية، بعد أن سار قائد إحدى الدراجتين عكس الاتجاه.

تلقى مرفق الإسعاف بلاغًا من المواطنين بالحادث، وانتقلت سيارة إسعاف إلى الموقع، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الباجور التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

أكد مصدر طبي بالمستشفى لـ"مصراوي" أن حالتي المصابين خطرتان، ويجري حاليًا تقديم الفحوصات اللازمة لهما.

وقد حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.