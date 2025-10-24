إعلان

"طلع كوبري الباجور عكس".. تصادم دراجتين ناريتين بالمنوفية والمصابان في حالة خطرة (صور)

كتب : مصراوي

12:43 ص 24/10/2025
    موقع الحادث
    موقع الحادث

المنوفية - أحمد الباهي:

أُصيب شخصان، مساء الخميس، في تصادم بين دراجتين ناريتين أعلى كوبري الباجور في محافظة المنوفية، بعد أن سار قائد إحدى الدراجتين عكس الاتجاه.

تلقى مرفق الإسعاف بلاغًا من المواطنين بالحادث، وانتقلت سيارة إسعاف إلى الموقع، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الباجور التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

أكد مصدر طبي بالمستشفى لـ"مصراوي" أن حالتي المصابين خطرتان، ويجري حاليًا تقديم الفحوصات اللازمة لهما.

وقد حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

حادث كوبري الباجور تصادم دراجات نارية المنوفية مستشفى الباجور التخصصي أخبار المنوفية

