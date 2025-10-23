صحة القليوبية تضبط 600 كجم جبنة فاسدة في الخصوص

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شنت فرق التفتيش بالإدارة الصحية بالخانكة حملة مكبرة على مخازن الأغذية بمدينة الخصوص في القليوبية، أسفرت عن ضبط 600 كيلوجرام من الجبن الأبيض غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وجاءت الحملة بناءً على توجيهات الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين. وخلال التفتيش، عثرت اللجنة على كمية الجبن وهي متغيرة في صفاتها الطبيعية ومحفوظة داخل أوعية غير مطابقة للمواصفات، ويتم تداولها بطريقة غير صحية.

وقامت اللجنة بالتحفظ على المضبوطات وسحب عينات لإرسالها للمعامل المركزية في بنها لتحليلها، كما تم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.

وأسفرت الحملة أيضًا عن تحرير محاضر أخرى للمخزن لعدم استيفائه للاشتراطات الصحية، وعدم حمل المسؤول شهادة صحية.

وأوصت اللجنة بإصدار قرار غلق إداري للمخزن لعمله بدون ترخيص ووجود خطر داهم على الصحة العامة.