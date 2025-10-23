إعلان

صحة القليوبية تضبط 600 كجم جبنة فاسدة في الخصوص

كتب : أسامة عبدالرحمن

08:58 م 23/10/2025

ضبط كميات من الجبن الفاسدة ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شنت فرق التفتيش بالإدارة الصحية بالخانكة حملة مكبرة على مخازن الأغذية بمدينة الخصوص في القليوبية، أسفرت عن ضبط 600 كيلوجرام من الجبن الأبيض غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وجاءت الحملة بناءً على توجيهات الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين. وخلال التفتيش، عثرت اللجنة على كمية الجبن وهي متغيرة في صفاتها الطبيعية ومحفوظة داخل أوعية غير مطابقة للمواصفات، ويتم تداولها بطريقة غير صحية.

وقامت اللجنة بالتحفظ على المضبوطات وسحب عينات لإرسالها للمعامل المركزية في بنها لتحليلها، كما تم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.

وأسفرت الحملة أيضًا عن تحرير محاضر أخرى للمخزن لعدم استيفائه للاشتراطات الصحية، وعدم حمل المسؤول شهادة صحية.

وأوصت اللجنة بإصدار قرار غلق إداري للمخزن لعمله بدون ترخيص ووجود خطر داهم على الصحة العامة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط جبنة فاسدة جبنة فاسدة في الخصوص الإدارة الصحية بالخانكة حملة مكبرة على مخازن الأغذية بالخصوص

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

اعترافات جديدة في تحقيقات "جريمة المنشار": أبويا مالوش ذنب وده اللي حصل
رئيس المخابرات العامة يستقبل الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
خاص.. تفاصيل مشادة صلاح وسلوت داخل غرفة الملابس: "ده قلة احترام"