تجديد رابع لحبس مدير مدرسة متهم بالتحرش بطالبة في القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات بنها، بتجديد حبس مدير مدرسة في شبين القناطر 15 يومًا للمرة الرابعة على ذمة التحقيقات، في القضية المتهم فيها بالتحرش بطالبة داخل المدرسة، وحيازة صور ومقاطع خادشة للحياء، مع التأكيد على مراعاة مواعيد التجديد القانونية.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الطالبة المجني عليها وشقيقها، محرر البلاغ، قاما بالعدول عن أقوالهما أمام جهات التحقيق، بعد تصالح تم بين الطرفين.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى إخطار تلقاه اللواء محمد السيد، مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، من المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث مركز شبين القناطر، يفيد بتلقي بلاغ من أسرة طالبة تُدعى (ر. ا. س)، مقيمة بقرية طحانوب، تتهم فيه مدير المدرسة (م. ف. ف – 58 عامًا)، مقيم بكفر شبين، بالتحرش بها داخل المدرسة.

وكشفت التحريات أن المتهم استدعى الطالبة إلى مكتبه ثم اصطحبها إلى غرفة المصلية، وعرض عليها محتوى غير لائق عبر هاتفه المحمول محاولًا التعدي عليها، لكنها تمكنت من الفرار وأبلغت شقيقها الذي سارع بإخطار الشرطة.

وعقب تقنين الإجراءات، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة. كما أسفر فحص هاتفه المحمول عن العثور على صور ومقاطع خادشة تخص عددًا من الطلاب، بالإضافة إلى بعض المقتنيات التي كان يستخدمها لاستدراج ضحاياه، منها خاتم ذهب ومبالغ مالية عُثر عليها بمكتبه.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأمرت بحبسه على ذمتها مع استمرار التجديد.

اقرأ أيضًا:

هاتف وخاتم ذهب وخزينة فضائح.. القصة الكاملة لمدير مدرسة تحرش بطالبة في القليوبية