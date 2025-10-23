انقلاب ميكروباص في ترعة بقرية الشيخ عيسى بقنا.. مصرع شخص وإصابة 14

ارتفع عدد ضحايا ومصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة بقرية الشيخ عيسى، التابعة لمركز قنا، إلى جثة و14 مصابًا، جرى نقلهم إلى مستشفى قنا العام لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، قد تلقت إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة بقرية الشيخ عيسى بدائرة المركز.



وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم انتشال الضحايا ونقلهم إلى المستشفى، فيما تم رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية.



وأسفر الحادث حتى الآن عن مصرع شخص وإصابة 14 آخرين، وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.