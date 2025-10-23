أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، بيانًا كشفت فيه تفاصيل جديدة بشأن واقعة تحرش معلم تحت التدريب بتلميذة داخل مدرسة الشهيد ممدوح عثمان الابتدائية التابعة لإدارة غرب المنصورة التعليمية، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وأمرت النيابة العامة بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأوضح البيان أن المتهم طالب تربية عملية بالفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة، ويؤدي تدريبه داخل مدرسة الشهيد ممدوح عثمان الابتدائية.

وأضافت المديرية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الطالب، وهو حاليًا قيد الحبس بعد أن تعرفت الطفلة عليه وأقرّ بالواقعة على النحو الوارد في المحضر الرسمي.

وأشار البيان إلى أنه تم التواصل مع عميد كلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة، الذي وجّه بتشكيل لجنة من الكلية لمتابعة التحقيقات الجارية، كما أفاد أمين الكلية بأنه تم رفع مذكرة إلى الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الطالب.

وفي السياق ذاته، قرر وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه مديرة المدرسة والمشرف العام على الإشراف، ومشرفي الأدوار، ومعلم الحصة، مع إحالتهم جميعًا للتحقيق بديوان عام المديرية، لبحث أوجه القصور في الإشراف والمتابعة داخل المدرسة.

النيابة تأمر بحبس المتهم 15 يومًا

كانت نيابة مركز المنصورة، بإشراف المستشار فخري خيري البسيوني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة، قد أمرت بحبس المتهم “أحمد. م. خ” (21 عامًا)، طالب بكلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة، ومقيم بقرية ميت بدر خميس التابعة لمركز المنصورة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لحين ورود تقرير الطب الشرعي، بعد اتهامه بهتك عرض تلميذة بالصف الرابع الابتدائي، تبلغ من العمر 9 سنوات، داخل مدرسة الشهيد ممدوح عثمان الابتدائية بقرية ميت بدر خميس.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقي اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة المنصورة من ربة منزل تعمل ممرضة، تتهم فيه مدرس تربية رياضية تحت التدريب بالاعتداء على ابنتها داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسي.

شُكِّل فريق بحث بقيادة المقدم أحمد العزب، رئيس مباحث مركز المنصورة، حيث تم ضبط المتهم، وعرضه على النيابة العامة التي قررت عرض الطفلة على الطب الشرعي، ومناظرتها بالمتهم وسط عدد من المدرسين، حيث تعرفت عليه الطفلة تأكيدًا لبلاغها.