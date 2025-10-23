إصابة 11 شخصًا في حادث تصادم بين ميكروباص وسيارة ربع نقل بأسيوط

أسوان – إيهاب عمران:

أجرى اللواء خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، واللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، زيارة ميدانية إلى مدرسة محمد عبد الوهاب طاهر رزق للغات بمنطقة حي الصداقة الجديدة، والتي تُعد من المدارس المتميزة في المحافظة لما تقدمه من بيئة تعليمية متطورة تجمع بين الحداثة والانضباط.

واستمع مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ أسوان إلى شرحٍ تفصيلي من مدير المدرسة حول المراحل التعليمية المختلفة التي تضمها المدرسة، حيث يبلغ عدد الطلاب 500 طالب وطالبة موزعين على 25 فصلًا دراسيًا تشمل جميع المراحل التعليمية بدءًا من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية العامة.

كما تفقدا الفصول الدراسية والمعامل العلمية وغرف الأنشطة والمكتبة، واطمأنا على جاهزية المدرسة من حيث الأثاث المدرسي ووسائل التعليم الذكية الحديثة.

وأشاد اللواء خالد فودة بمستوى التجهيزات والمظهر الحضاري للمدرسة، مؤكدًا أن ذلك يعكس الاهتمام بجودة التعليم باعتباره ركيزة أساسية لبناء الإنسان المصري وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

من جانبه، أكد اللواء الدكتور إسماعيل كمال أن محافظة أسوان تضع التعليم على رأس أولوياتها من خلال التوسع في إنشاء وصيانة المدارس وتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب، مشيرًا إلى دخول 23 مدرسة جديدة للخدمة ليصل إجمالي عدد المدارس إلى 1540 مدرسة.

وأضاف محافظ أسوان أن المرحلة الحالية تشهد دعمًا متواصلًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيادة الوزير محمد عبد اللطيف للمدارس الحكومية والتجريبية والخاصة بالمحافظة، بما يضمن تطوير العملية التعليمية وتحقيق التكامل بين التنمية العمرانية والبشرية في مناطق التوسع الجديدة.