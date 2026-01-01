نائب محافظ الشرقية تشهد ورشة عمل لمديري مدارس اليونسكو

شهدت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ، فعاليات ورشة عمل لمديري ومنسقي المدارس المنضمة لشبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم (GNLC)، والتي عُقدت بمكتبة مصر العامة بمدينة الزقازيق، بهدف ترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة وتعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة.



وأكد محافظ الشرقية أن انضمام المحافظة إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، ومشاركتها في المؤتمر الدولي السادس لمدن التعلم بمدينة الجبيل بالمملكة العربية السعودية في ديسمبر 2024، جاء تتويجًا للخبرات المتراكمة التي تمتلكها المحافظة في هذا المجال، وأسهم في بناء مجتمع تعليمي متكامل الأركان، أصبح فيه التعلم مسؤولية مجتمعية مستمرة.



وأوضح المحافظ أن الشبكة الدولية أسهمت في رفع الوعي المجتمعي بفرص التعلم المتاحة في مختلف المناطق، وتعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، معربًا عن تطلعه لأن تكون الشرقية ضمن المحافظات الرائدة عالميًا في مجالات التعليم والتدريب والتطوير.



وأشار إلى زيادة عدد المدارس المنضمة لليونسكو ليصل إلى 61 مدرسة على مستوى المحافظة، باعتبارها خطوة مهمة لربط التعليم المحلي بالمعايير والمبادئ العالمية لمدن التعلم.



وفي السياق ذاته، أوضحت نائبة المحافظ أن شبكة مدن التعلم تُعد مبادرة عالمية أطلقتها اليونسكو لتعزيز التعلم المستمر، مؤكدة أن انضمام محافظة الشرقية رسميًا للشبكة عام 2023 يُعد إنجازًا بارزًا، أعقبه إطلاق عدد من المبادرات المحلية، من بينها مبادرة «أنا مدينة التعلم»، التي تهدف إلى إتاحة فرص اكتساب المهارات والمعارف لجميع فئات المجتمع.



وأضافت أن المحافظة تتبنى هذا النهج بالتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وتسعى لتقديم نموذج تنموي يعتمد على بناء الإنسان بالعلم والمعرفة، إلى جانب توقيع بروتوكولات تعاون مع محافظات أخرى لتوسيع نطاق التعلم المستدام.



وخلال الورشة، أوضحت الدكتورة رشا حسن رأفت، رئيس وحدة اليونسكو بمحافظة الشرقية، أن الهدف من تنظيم ورشة العمل هو استعراض جهود المدارس المنتسبة لليونسكو.



تضمنت جلستين رئيسيتين جاءت الأولى بعنوان «التراث الثقافي لمحافظة الشرقية ورؤيته المستقبلية»، وتناولت العناصر المدرجة على قوائم اليونسكو، والاحتفالات والممارسات الشعبية، ومسار العائلة المقدسة، والتعريف بالمنتج السياحي للمحافظة، وذلك لوضع مقترحات لأنشطة تُدرج ضمن خطط المدارس.



فيما جاءت الجلسة الثانية في صورة حلقة نقاشية لاستعراض الموقف الحالي لملف اليونسكو، ومستجدات الأنشطة والمشروعات وفقًا لخطة اللجنة الوطنية لليونسكو، والتي تم عرضها خلال ورشة بناء القدرات لمنسقي المدارس المصرية المنتسبة لليونسكو بمكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة يومي 13 و14 ديسمبر 2025.



وعلى هامش الفعاليات، تم تنظيم معرض لعرض نماذج من أنشطة ومشروعات المدارس المنضمة لشبكة اليونسكو، بمشاركة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة ووحدة «أيادي مصر» بالشرقية، شمل نماذج للحرف والملابس التراثية والمطبوعات السياحية، للتعريف بأبرز المقومات السياحية والأثرية التي تتميز بها محافظة الشرقية.