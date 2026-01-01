إعلان

دماء على القضبان.. دهس شاب أسفل عجلات ترام الإسكندرية- صور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

04:07 م 01/01/2026
لقي شاب مصرعه، صباح اليوم الخميس، بعدما دهسه ترام الرمل أثناء عبوره القضبان بمحطة سابا باشا بمنطقة جليم بحي شرق الإسكندرية، وذلك في أول ساعات العام الجديد 2026.

تلقى قسم شرطة الرمل أول إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ باصطدام ترام الرمل بشخص بمنطقة سابا باشا ووفاته، وانتقل ضباط القسم رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص اصطدام ترام الرمل في اتجاه محطة الرمل بالمدعو "محمود.م.أ.أ" 33 سنة، أثناء عبوره حرم الترام بالمحطة المشار إليها، ما أسفر عن وفاته.

جرى نقل الجثة بسيارة الإسعاف إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

الإسكندرية رام الرمل حطة سابا باشا نطقة جليم

