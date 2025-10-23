إعلان

"رجله اتزحلقت فجأة".. وفاة عامل في أشمون بعد سقوطه من أعلى سقالة

كتب : أحمد الباهي

12:12 م 23/10/2025

وفاة عامل

لقي عامل من قرية البرانية التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، مصرعه اليوم الخميس، إثر سقوطه من أعلى سقالة بالدور الرابع أثناء عمله، ونقل على الفور إلى مستشفى أشمون العام.


وتلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون بسقوط الشاب "عماد.م.أ"، من أعلى سقالة أثناء عمله، ما أسفر عن مصرعه في الحال، وتحرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


وسادت حالة من الحزن بين أهالي قرية البرانية عقب سماع نبأ وفاته، ونعاه الجميع باعتباره "شهيد لقمة العيش"، فيما يُشيَّع جثمانه عقب صلاة الظهر من مسجد القرية.

وفاة عامل أشمون سقوطه أعلى سقالة

