حبس شاب ألقى زوجته من شباك أوضة النوم فى بورسعيد على ذمة التحقيقات

أمرت النيابة العامة بمحافظة بورسعيد، بحبس المتهم بإلقاء زوجته من شرفة المنزل "الشباك" بمنطقة القابوطي الجديد 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وأجرت الزوجة "دعاء خلف"، مساء أمس الأربعاء، عملية جراحية من تركيب مسامير لتثبيت فقرات الظهر، وعلاج بعض الكسور بالجسم.



ومن جانبها، أكدت والدة المجني عليها، أن ابنتها كانت تحب زوجها وتمسكت بالزواج رغم تحذيرات الأسرة لصغر سنها، إلا أنها فوجئت بتصرفاته وسلوكه العنيف والعدواني، وأنه كان يعتدي عليها بالضرب ويهددها باستمرار، مطالبة بمحاسبة المتهم بأقصى عقوبة مما فعله مع ابنتها بعد أشهر قليلة من زواجهما.



وكان مستشفى السلام بورسعيد، استقبل مصابة بكسور وجروح متفرقة بالجسم، بادعاء إلقاء زوجها لها من شرفة المنزل، وتبين من التحريات الأولية أن المتهم هو زوج المجني عليها ويدعى "ف.ح.ع"، وأنه دفعها من شرفة غرفة النوم أثناء وجودها أعلى السرير، مما أدى إلى سقوطها من الدور الثاني وإصابتها بكسور بالقدمين والحوض وفقرات الظهر، وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وحاول الفرار.



ضبطت الأجهزة الأمنية المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات للوصول إلى الملابسات النهائية للواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

أقرأ أيضا:

ضبط زوج ألقى بزوجته من "الشباك" في بورسعيد



