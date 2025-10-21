ضبط زوج ألقى بزوجته من "الشباك" في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد، زوجًا متهمًا بإلقاء زوجته من شرفة منزله "الشباك"، مساء اليوم الاثنين، مما تسبب في إصابتها بكسور وجروح متفرقة بالجسم.

استقبل مستشفى السلام بورسعيد، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، السيدة "د.أ.خ" 21 عامًا، مصابة بكسور وجروح متفرقة بالجسم، بادعاء إلقاء زوجها لها من شرفة المنزل.

وتبين من التحريات الأولية أن المتهم هو زوج المجني عليها ويدعى "ف.ح.ع" وأنه دفعها من شرفة غرفة النوم أثناء وجودها أعلى السرير، مما أدى إلى سقوطها من الدور الثاني وإصابتها بكسور بالقدمين والحوض وفقرات الظهر، وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وحاول الفرار.

ضبطت الأجهزة الأمنية المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات للوصول إلى الملابسات النهائية للواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.