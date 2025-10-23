النار ارتفاع مترين.. 9 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مخزن أخشاب في الشرقية- صور
كتب- محمد فتحي:
دفعت إدارة الحماية المدنية في محافظة الشرقية، بعدد 9 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق اندلع في إحدى مخازن الأخشاب في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس بمدينة بلبيس في الشرقية.
من جانبه دفع مرفق إسعاف الشرقية، بعدد من عربات الإسعاف تحسبًا لوجود أي حالات إصابات ناتجة عن الحريق.
وتعمل الحماية المدنية على محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المناطق المجاورة.
واندلع حريق اليوم الخميس، داخل مخزن أخشاب بجوار المعهد العالي للعلوم الإدارية مدخل الطحاوية نطاق مركز بلبيس.
البداية كانت بتلقي اللواء عمرو رؤوف مدير أمن الشرقية، إخطارا من إدارة الحماية المدنية يفيد بورود بلاغا بنشوب الحريق.
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي كلفت إدارة البحث بضرورة إجراء التحريات اللازمة.