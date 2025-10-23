بعد تحريك أسعار الوقود.. محافظ الشرقية يحذر من مخالفات تعريفة الركوب

حريق هائل داخل مخزن أخشاب في الشرقية والحماية المدنية تٌحاول السيطرة عليه-

الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على حريق هائل في مخزن أخشاب بالشرقية- صور

الأجهزة الأمنية والتنفيذية تنتقل إلى موقع حريق اندلع في مخزن أخشاب بالشرقية-

دفعت إدارة الحماية المدنية في محافظة الشرقية، بعدد 9 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق اندلع في إحدى مخازن الأخشاب في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس بمدينة بلبيس في الشرقية.

من جانبه دفع مرفق إسعاف الشرقية، بعدد من عربات الإسعاف تحسبًا لوجود أي حالات إصابات ناتجة عن الحريق.

وتعمل الحماية المدنية على محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المناطق المجاورة.

واندلع حريق اليوم الخميس، داخل مخزن أخشاب بجوار المعهد العالي للعلوم الإدارية مدخل الطحاوية نطاق مركز بلبيس.

البداية كانت بتلقي اللواء عمرو رؤوف مدير أمن الشرقية، إخطارا من إدارة الحماية المدنية يفيد بورود بلاغا بنشوب الحريق.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي كلفت إدارة البحث بضرورة إجراء التحريات اللازمة.