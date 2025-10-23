بعد تحريك أسعار الوقود.. محافظ الشرقية يحذر من مخالفات تعريفة الركوب

انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية في محافظة الشرقية، قبل قليل، إلى موقع الحريق التي اندلع في إحدى مخازن الأخشاب في الساعات الأولى من صباح اليوم، بناحية مدينة بلبيس في محافظة الشرقية.

وتحاول قوات الحماية المدنية السيطرة على حريق اندلع في إحدى مخازن الأخشاب بمدينة بلبيس في الشرقية.

ودفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، بالإضافة إلى عدد من عربات الإسعاف تحسبًا لوجود أي حالات إصابات ناتجة عن الحريق.

وتعمل الحماية المدنية على محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المناطق المجاورة.

واندلع حريق اليوم الخميس، داخل مخزن أخشاب بجوار المعهد العالي للعلوم الإدارية مدخل الطحاوية نطاق مركز بلبيس.

البداية كانت بتلقي اللواء عمرو رؤوف مدير أمن الشرقية، إخطارا من إدارة الحماية المدنية يفيد بورود بلاغا بنشوب الحريق.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي كلفت إدارة البحث بضرورة إجراء التحريات اللازمة.