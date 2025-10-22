تشغيل أتوبيسين للنقل الداخلي حتى منتصف الليل لخدمة أهالي دمنهور

البحيرة - أحمد نصرة:

وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، مسؤولي مشروع النقل الداخلي، بتشغيل عدد (2) أتوبيس للنقل الداخلي بمدينة دمنهور، بدءًا من اليوم، خلال الفترة المسائية من الساعة السابعة مساءً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل، وذلك للتيسير على المواطنين وتخفيف أعبائهم اليومية.

ويشمل التشغيل خطين رئيسيين:

- الخط الأول: من مدخل المحافظة مرورًا بشارع عبدالسلام الشاذلي والموقف والعودة.

- الخط الثاني: من المستشفى العام مرورًا بشارعي الجمهورية وعرابي حتى الموقف والعودة.

ويأتي هذا القرار استجابة لاحتياجات المواطنين والطلاب والعاملين الذين تتأخر مواعيد عودتهم بعد انتهاء تشغيل الأتوبيسات في السابعة مساءً، بما يساهم في توفير وسيلة نقل آمنة ومنتظمة خلال ساعات الليل داخل المدينة.

وشددت المحافظ على ضرورة انتظام التشغيل لتغطية مختلف الخطوط داخل دمنهور، مع متابعة دورية لضمان استمرارية الخدمة وانضباطها، مؤكدة على تكثيف الحملات المرورية بجميع المواقف للتأكد من الالتزام بالتعريفة المحددة وخطوط السير المقررة، ومنع أي محاولات لتقسيم الخطوط أو استغلال الركاب.

ووجهت المحافظ بتفعيل آلية لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، لضمان تقديم خدمة نقل حضارية وآمنة تليق بأبناء محافظة البحيرة.