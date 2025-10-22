انهارت بها "البلكونة".. مصرع سيدة في منطقة الظاهرية بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

لقيت سيدة مصرعها بعدما سقطت بها شرفة الشقة سكنها بالطابق الثاني بعقار في بمنطقة الظاهرية بحي شرق الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة الرمل ثان إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد سقوط أجزاء من عقار قديم، مأهول بالسكان، بشارع الأحدب بمنطقة الظاهرية، ووجود مصابة.

انتقل ضباط القسم والحماية المدينة رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وكشفت المعاينة سقوط شرفة شقة بالطابق الثاني بالعقار المشار إليه أثناء تواجد المدعوة "جليلة.ج.ع.ع" 83 سنة، بداخلها، ما أسفر عن وفاتها متأثرة بإصاباتها بكسور وجروح متعددة.

وقرر حي شرق الإسكندرية تشكيل لجنة هندسية لفحص العقار وتحديد مدى خطورته على السكان.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الرمل ثان، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.