القبض على المتهم بطعن طليقته بالسادات بعد تحديد مكانه

كتب : أحمد الباهي

10:43 ص 22/10/2025

ضبط تعبيرية

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنوفية، في القبض على المتهم بطعن طليقته أمام إحدى المدارس بحي الزيتون بمدينة السادات، وذلك بعد جهود مكثفة لتتبع خط سيره وتحديد موقعه عقب ارتكاب الجريمة.

وتبين أن المتهم يُدعى "رضا.إ.م.ع" من مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وكان فرّ هاربًا عقب تعديه على طليقته "صابرين.م.ح.ا" 26 سنة، ربة منزل، ما أدى إلى مصرعها متأثرة بإصابتها.

وعقب تحديد موقعه، أمكن ضبطه واقتياده إلى قسم شرطة السادات، حيث يخضع حاليًا للتحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة ودوافع ارتكاب الجريمة التي تبين أنها جاءت بسبب خلافات أسرية سابقة بينهما.

وتقرر تحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا لعرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

