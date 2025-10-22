إعلان

توزيع مطويات وهدايا على طلاب وادي غرندل بجنوب سيناء لتشجيعهم على السلوكيات الصحية

كتب : رضا السيد

10:42 ص 22/10/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    الندوة
  • عرض 6 صورة
    ندوات صحية
  • عرض 6 صورة
    ندوة تثقيفية
  • عرض 6 صورة
    ندوات توعوية
  • عرض 6 صورة
    الندوات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انطلقت فعاليات حملة "عيشها بصحة" داخل مدارس وادي غرندل، و التي يشنها فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء بهدف تعزيز الوعي الصحي وتبني السلوكيات الإيجابية للحفاظ على صحة الأفراد والمجتمع.

وتضمنت فعاليات الحملة ندوات توعوية ميدانية بمدارس المعهد الأزهري، ومدرسة وادي غرندل، بمشاركة فريق التوعية الصحية.

وقال أيمن رخا، مدير فرع الهيئة، إن الحملة استهدفت طلاب المراحل الابتدائية والإعدادية، لنشر ثقافة الوقاية، وتعريفهم بأساسيات التغذية السليمة وأهميتها في بناء جسم صحي قوي، إلى جانب التوعية بأهمية غسل الأيدي والنظافة الشخصية، ونظافة الفم والأسنان، والتأكيد على ضرورة الكشف المبكر والعناية الدورية بالأسنان للحفاظ على صحة الفم والوقاية من الأمراض.

وأوضح مدير فرع الهيئة في تصريح اليوم، أن فريق التوعية حرص على تقديم أنشطة تفاعلية، ومحاضرات مبسطة تناسب الفئات العمرية المختلفة، و توزيع مطويات توعوية، وهدايا رمزية لتشجيع الطلاب على تطبيق السلوكيات الصحية في حياتهم اليومية.

وأكد أن هذه الأنشطة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تنفذها الهيئة العامة للرعاية الصحية في المحافظة، بهدف رفع مستوى الوعي الصحي بين النشء، وترسيخ مفهوم أن الوقاية تبدأ من المدرسة ومن السلوك اليومي السليم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

توزيع مطويات وهدايا طلاب وادي غرندل جنوب سيناء

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب يواصل خسائره اليوم بمصر ويهبط 75 جنيها في بداية التعاملات
قبل افتتاح المتحف المصري الكبير.. هذه الفئات يحق لها دخول المتحف مجانا
4 أسباب.. لماذا الاستثمار في الفضة خيار جاذب في 2025؟ - (تقرير)