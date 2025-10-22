انطلقت فعاليات حملة "عيشها بصحة" داخل مدارس وادي غرندل، و التي يشنها فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء بهدف تعزيز الوعي الصحي وتبني السلوكيات الإيجابية للحفاظ على صحة الأفراد والمجتمع.

وتضمنت فعاليات الحملة ندوات توعوية ميدانية بمدارس المعهد الأزهري، ومدرسة وادي غرندل، بمشاركة فريق التوعية الصحية.

وقال أيمن رخا، مدير فرع الهيئة، إن الحملة استهدفت طلاب المراحل الابتدائية والإعدادية، لنشر ثقافة الوقاية، وتعريفهم بأساسيات التغذية السليمة وأهميتها في بناء جسم صحي قوي، إلى جانب التوعية بأهمية غسل الأيدي والنظافة الشخصية، ونظافة الفم والأسنان، والتأكيد على ضرورة الكشف المبكر والعناية الدورية بالأسنان للحفاظ على صحة الفم والوقاية من الأمراض.

وأوضح مدير فرع الهيئة في تصريح اليوم، أن فريق التوعية حرص على تقديم أنشطة تفاعلية، ومحاضرات مبسطة تناسب الفئات العمرية المختلفة، و توزيع مطويات توعوية، وهدايا رمزية لتشجيع الطلاب على تطبيق السلوكيات الصحية في حياتهم اليومية.

وأكد أن هذه الأنشطة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تنفذها الهيئة العامة للرعاية الصحية في المحافظة، بهدف رفع مستوى الوعي الصحي بين النشء، وترسيخ مفهوم أن الوقاية تبدأ من المدرسة ومن السلوك اليومي السليم.