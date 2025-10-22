إعلان

مصرع شخصين وإصابة 8 في حادث تصادم سيارتين بميت حمل الشرقية

كتب : ياسمين عزت

09:33 ص 22/10/2025

حادث تصادم سيارتين

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 8 آخرين، صباح اليوم، في حادث تصادم سيارتين بالقرب من مزلقان ميت حمل اتجاه الجوسق بنطاق مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.


تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة بلبيس يشير إلى إصابة 8 أشخاص ومصرع 2 آخرين في حادث تصادم سيارتين.


انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتبين وقوع مصابين ووفيات تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الحالات إلى مستشفى بلبيس المركزي لتقديم الرعاية الطبية للمصابين، بينما جرى التحفظ على الجثث تحت تصرف النيابة العامة


تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرتها والوقوف على أسبابها.

مصرع شخصين إصابة 8 حادث تصادم سيارتين الشرقية

