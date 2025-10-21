جنوب سيناء توافق على تخصيص أراضٍ لإنشاء 230 منزلًا بدويًا (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، على طلبات بتخصيص أراضٍ لإنشاء 230 منزلًا بدويًا جديدًا في شرم الشيخ ومدينة الطور، وذلك خلال اجتماع ترأسه الدكتور خالد مبارك، محافظ الإقليم.

وتشمل الطلبات تخصيص أرض لإنشاء 150 بيتًا بدويًا بمنطقة الرويسات في شرم الشيخ، بالإضافة إلى 80 بيتًا آخرين بمدينة طور سيناء، بواقع 60 منزلاً بقرية الوادي و20 منزلاً بتجمع وادي حجاب.

وخلال الاجتماع، نقل المحافظ شكر وتقدير رئاسة الجمهورية لجميع العاملين بالمحافظة على جهودهم في إنجاح قمة السلام بشرم الشيخ، مؤكدًا أن هذا التكريم يمثل دافعًا لبذل المزيد من الجهد.