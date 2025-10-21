إعلان

محافظ المنيا يطلق مشروعين صناعيين بالعدوة لدعم الاستثمار

كتب : جمال محمد

09:31 م 21/10/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    محافظ المنيا يطلق مشروعين صناعيين بالعدوة لدعم الاستثمار (2)
  • عرض 3 صورة
    محافظ المنيا يطلق مشروعين صناعيين بالعدوة لدعم الاستثمار (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنيا - جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن إطلاق مشروعين صناعيين جديدين بمركز العدوة، يشملان مجمعًا حرفيًا وآخر لتجفيف البصل، وذلك عقب توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة تنمية الصعيد.

يهدف البروتوكول، الذي يستمر لثلاث سنوات، إلى دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد، وخلق فرص عمل جديدة من خلال مشروعات استثمارية متنوعة.

وبموجب الاتفاق، تلتزم المحافظة بتوفير الأراضي وتسهيل الإجراءات، بينما تتولى هيئة تنمية الصعيد تقديم التمويل والدعم الفني والإشراف على التنفيذ.

ويتضمن المشروع الأول إنشاء مجمع صناعي حرفي على مساحة 2600 متر مربع بقرية القايات، بينما يشمل الثاني إنشاء وتشغيل مجمع لتجفيف البصل على مساحة 2400 متر مربع بقرية الجهاد، بهدف تعزيز القيمة المضافة للمنتجات الزراعية بالمحافظة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اللواء عماد كدواني محافظ المنيا مشروعين صناعيين بالعدوة مشروع تجفيف البصل بالعدوة هيئة تنمية الصعيد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تقرير- 4 أسباب.. لماذا الاستثمار في الفضة خيار جاذب في 2025؟
النجوم لن يكونوا الأبطال.. ملامح حفل افتتاح المتحف المصري الكبير -خاص