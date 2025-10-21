محافظ المنيا يطلق مشروعين صناعيين بالعدوة لدعم الاستثمار

هنا وقعت جريمة البريد.. "مصراوي" داخل مسجد عمر بن الخطاب في الإسكندرية

المنيا - جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن إطلاق مشروعين صناعيين جديدين بمركز العدوة، يشملان مجمعًا حرفيًا وآخر لتجفيف البصل، وذلك عقب توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة تنمية الصعيد.

يهدف البروتوكول، الذي يستمر لثلاث سنوات، إلى دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد، وخلق فرص عمل جديدة من خلال مشروعات استثمارية متنوعة.

وبموجب الاتفاق، تلتزم المحافظة بتوفير الأراضي وتسهيل الإجراءات، بينما تتولى هيئة تنمية الصعيد تقديم التمويل والدعم الفني والإشراف على التنفيذ.

ويتضمن المشروع الأول إنشاء مجمع صناعي حرفي على مساحة 2600 متر مربع بقرية القايات، بينما يشمل الثاني إنشاء وتشغيل مجمع لتجفيف البصل على مساحة 2400 متر مربع بقرية الجهاد، بهدف تعزيز القيمة المضافة للمنتجات الزراعية بالمحافظة.