محافظ السويس ووزير الثقافة يبحثان إنشاء "مقهى ثقافي" بالمحافظة

السويس - حسام الدين أحمد:

بحث اللواء طارق حامد، محافظ السويس، مع الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، دراسة إنشاء فرع لمشروع "المقهى الثقافي" في المحافظة، ليكون منصة للحوار والتفاعل بين المبدعين والجمهور.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ لوزير الثقافة في مستهل زيارته للسويس، والتي تهدف لمتابعة سير العمل بالمواقع الثقافية ومشروعات التطوير الجارية. وناقش الطرفان ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال رفع كفاءة المواقع الثقافية وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

وأكد وزير الثقافة حرص الوزارة على تقديم مختلف الأنشطة لأبناء السويس، مشيدًا بتاريخ المحافظة النضالي والثقافي. من جانبه، أشار المحافظ إلى استعداد السويس لتنظيم فعاليات فنية وثقافية متنوعة خلال الفترة المقبلة، مشيدًا بدور المدارس الفنية في تزيين شوارع المحافظة بالجداريات والأعمال الفنية.

ويعد "المقهى الثقافي" أحد المشروعات الجديدة للهيئة العامة لقصور الثقافة، ويهدف لتوسيع نطاق انتشار الثقافة في المدن المختلفة.