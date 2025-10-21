إعلان

محافظ قنا يستجيب لمواطنة ويأمر بتلبية احتياجاتها فورًا

كتب : عبدالرحمن القرشي

06:48 م 21/10/2025

محافظ قنا يستجيب لمواطنة ويأمر بتلبية احتياجاتها ف

قنا - عبدالرحمن القرشي:

في استجابة إنسانية سريعة، أمر الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بتلبية كل احتياجات مواطنة استوقفته خلال جولة تفقدية، ووجه بتوفير دعم تمويني واجتماعي وفرصة عمل لها.

كانت المواطنة قد ناشدت المحافظ المساعدة أثناء جولته في مبنى مديرية التموين، حيث استمع لشكواها باهتمام، قبل أن يستقبلها في مكتبه لاحقًا لمتابعة حالتها شخصيًا.

ووجه المحافظ مديرية التموين بسرعة إنهاء إجراءات استخراج بطاقة تموينية للمواطنة، كما كلف مديرية التضامن الاجتماعي بإجراء بحث اجتماعي عاجل لبحث إمكانية ضمها لبرامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة".

وفيما يخص طلبها لوظيفة، أحال المحافظ الأمر لجهاز تشغيل الشباب لدراسة توفير فرصة مناسبة لها.

وأكد عبدالحليم أن بابه مفتوح دائمًا للاستماع لمطالب المواطنين، مشيرًا إلى أن التواصل الميداني هو أحد أهم الأدوات لمعرفة احتياجاتهم والعمل على حلها.

خالد عبدالحليم محافظ قنا جولة تفقدية فرصة عمل بطاقة تموينية

فيديو قد يعجبك:



