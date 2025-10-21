"فشلت محاولات إنقاذها".. مصرع سيدة طعنها طليقها أمام مدرسة في السادات

المنوفية- أحمد الباهي:

لقيت سيدة شابة مصرعها، اليوم الثلاثاء، بمدينة السادات محافظة المنوفية، بعدما تعرّضت لاعتداء بسلاح أبيض من قِبل طليقها أمام إحدى المدارس بحي الزيتون، أثناء اصطحابها أطفالها.

تلقى العقيد نضال المغربي، مأمور مركز شرطة السادات، إخطارًا يفيد بطعن المدعو "رضا.إ.م.ع" من مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، طليقته "صابرين.م.ح.ا" 26 عامًا، ربة منزل، ومقيمة بمنطقة مساكن الزيتون بالسادات.

وبالفحص والمعاينة، تبيّن إصابة المجني عليها بثلاث جروح طعنية بالفخذ الأيمن والصدر من الناحية اليمنى وأعلى البطن من الناحية اليسرى، بالإضافة إلى جرح قطعي بالساق اليسرى بطول 4 سم، وتقرر نقلها إلى مستشفى السادات، لكنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

ووفق المعاينة الأولية، فإن الحادث وقع على خلفية خلافات أسرية بين الزوجين، فيما تكثّف أجهزة الأمن جهودها لضبط المتهم الهارب، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.