قرار جديد من النيابة بشأن المتهم في "جريمة المنشار" بالإسماعيلية

أمر قاضي المعارضات بمحكمة الإسماعيلية، اليوم، بتجديد حبس المتهم الرئيسي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«جريمة المنشار» لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد عرضه اليوم وسط حراسة أمنية مشددة.

وجاء قرار التجديد في ظل استمرار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة حول الواقعة المروعة التي راح ضحيتها طفل في الرابعة عشرة من عمره، بعد أن أقدم زميله على قتله داخل شقته بمنطقة المحطة الجديدة ثم تقطيع جثمانه باستخدام منشار كهربائي في جريمة هزّت الشارع الإسماعيلاوي.

وتواصل النيابة العامة وأجهزة الأمن استكمال التحقيقات الموسعة لكشف جميع ملابسات الحادث، وفحص مدى تورط آخرين في الجريمة، بعد ورود معلومات تشير إلى احتمال علم بعض المقربين من المتهم بتفاصيل ما حدث قبل اكتشاف الواقعة

وتعود تفاصيل الجريمة إلى المحضر رقم 3625 لسنة 2025 إداري مركز الإسماعيلية، حيث استدرج المتهم زميله إلى شقته بمنطقة المحطة الجديدة، قبل أن يقتله ويقطع جثمانه داخل الشقة في واقعة مروعة هزّت الشارع الإسماعيلاوي.

وأمرت جهات التحقيق بطلب تحريات تكميلية من أجهزة المباحث للتأكد من وجود شركاء محتملين في الجريمة، مع فحص دور والد المتهم وأشقائه لمعرفة مدى صلتهم بالواقعة، خاصة بعد أن تبيّن علم بعضهم بتفاصيل ما حدث قبل اكتشاف الجريمة.



