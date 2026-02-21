وزيرا خارجية إيران وقطر يبحثان تطورات المفاوضات مع واشنطن



وكالات

أجرى وزير خارجية إيران اتصالًا هاتفيًا مع نظيره في قطر لبحث مستجدات المفاوضات غير المباشرة الجارية مع الولايات المتحدة، في ظل تطورات متسارعة يشهدها الملف السياسي بين طهران وواشنطن.

وأكد الوزيران خلال الاتصال أهمية استمرار التشاور والتنسيق بما يسهم في تسهيل ودفع مسار الدبلوماسية، مع التشديد على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي لدعم جهود التهدئة والاستقرار، وذلك وفق ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.