وزيرا خارجية إيران وقطر يبحثان تطورات المفاوضات مع واشنطن

كتب : مصراوي

10:09 ص 21/02/2026

وزيرا خارجية إيران وقطر يبحثان تطورات المفاوضات مع

وكالات
أجرى وزير خارجية إيران اتصالًا هاتفيًا مع نظيره في قطر لبحث مستجدات المفاوضات غير المباشرة الجارية مع الولايات المتحدة، في ظل تطورات متسارعة يشهدها الملف السياسي بين طهران وواشنطن.

وأكد الوزيران خلال الاتصال أهمية استمرار التشاور والتنسيق بما يسهم في تسهيل ودفع مسار الدبلوماسية، مع التشديد على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي لدعم جهود التهدئة والاستقرار، وذلك وفق ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

خارجية إيران وقطر بحث تطورات المفاوضات مع واشنطن

