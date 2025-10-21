أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، جداول امتحانات شهر أكتوبر لجميع صفوف المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، بالمدارس الحكومية والرسمية والخاصة.

وصرح الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إن امتحانات شهر أكتوبر ستبدأ يوم الأحد المقبل 26 أكتوبر الجاري وتنتهي الخميس 30 أكتوبر.

ويستعرض "مصراوي" جداول امتحانات شهر أكتوبر لكافة المراحل التعليمية بالإسكندرية بدءًا من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثاني الثانوي كالتالي: