تحولت مشادة زوجية عادية إلى محاولة قتل مأساوية، بعد أن أقدم زوج فى محافظة بورسعيد على دفع زوجته من شرفة منزلهما بالدور الثاني، لتسقط الزوجة الشابة أرضًا مصابة بكسور وجروح بالغة، مساء أمس الاثنين.

كان الهدوء هو سيد الموقف قبل أن تشتعل نيران الخلاف داخل منزل "د.أ.خ"، الشابة التي لم تتجاوز الحادية والعشرين من عمرها، وزوجها "ف.ح.ع"، بدأت المشادة الكلامية تتصاعد حدتها، ليتحول الصراخ المتبادل إلى عنف جسدي جنوني.

تشير التحريات الأولية، إلى أن الخلاف بلغ ذروته في غرفة النوم، لم يكتفِ الزوج بالصياح أو التهديد، بل تملكه الغضب الأعمى، وبينما كانت الزوجة تقف أو تجلس على السرير بالقرب من النافذة، دفعها الزوج بقوة عبر شرفة غرفة النوم المفتوحة.

كان السقوط من الدور الثاني مدويًا ومؤلمًا، لترتطم "د.أ.خ" بالأرض، وتترك خلفها صرخات الجيران الهلعة.

هرعت الإسعاف لنقل الزوجة المصابة إلى مستشفى السلام ببورسعيد، كشف الفحص الطبي الأولي عن إصابات بالغة وخطيرة، حيث تعرّضت لكسور مروعة في القدمين والحوض وفقرات الظهر، بالإضافة إلى جروح وكدمات متفرقة، وهي إصابات أكدت للجهات الأمنية رواية السقوط العنيف والمقصود.

وبينما كانت الزوجة تُصارع آلامها، حاول الزوج الفرار والاختفاء عن الأنظار، لكن يقظة الأجهزة الأمنية كانت أسرع، وخلال ساعات قليلة من وقوع الحادث المروع، تمكنت قوات الأمن ببورسعيد من إلقاء القبض على الزوج المتهم.

تحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار جهات التحقيق التي بدأت في مباشرة التحقيقات، والاستماع إلى أقوال الشهود والجيران، للوقوف على الملابسات النهائية للواقعة التي كادت أن تودي بحياة الزوجة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم.