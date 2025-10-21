حوله إلى أشلاء.. مصرع شاب دهسًا أسفل عجلات قطار في قنا

لقي شاب مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر حادث دهس أسفل عجلات القطار على مزلقان محطة أبوتشت، شمال محافظة قنا، وجرى الدفع بسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث على الفور.

تلقى مدير أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، يفيد بمصرع شاب صدمه القطار أثناء عبوره مزلقان المحطة.

وبعد الفحص تبين أن الضحية يُدعى محمد. ر. أ، يبلغ من العمر 32 عامًا، ويقيم بقرية الكرنك، حيث لقي مصرعه في الحال متأثرًا بإصاباته البالغة، بعدما حول القطار جثته إلى أشلاء.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات، وكلفت وحدة المباحث بالتحري حول ملابسات الواقعة وظروفها.