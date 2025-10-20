إعلان

تعليم الشرقية تبدأ غدًا اختبارات المتقدمين لوظائف مديري المدارس (صور)

كتب : مصراوي

11:23 م 20/10/2025

الشرقية - ياسمين عزت:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، عن بدء اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة مدير مدرسة للمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية، اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء.

وأوضحت المديرية أن اختبارات اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي ستُعقد بمركز التطوير التكنولوجي بديوان المديرية، تليها المقابلات الشخصية للمتقدمين في تمام الساعة الثانية ظهرًا بمسرح مدرسة الزقازيق الثانوية العسكرية.

ودعت المديرية المتقدمين، وفقًا للإعلان رقم 1 لسنة 2025، إلى الالتزام بالحضور في المواعيد المحددة طبقًا للجداول المنشورة، متمنية للجميع التوفيق.

